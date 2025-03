Vice-governadora de PE se filia ao PSDB um dia antes de Raquel trocar sigla pelo PSD

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, se filiou ao PSDB no domingo, 9, um dia antes de a governadora pernambucana, Raquel Lyra, trocar a legenda pelo PSD.

Lyra concretizou a aguardada negociação política ao marcar para esta segunda-feira, 10, sua filiação ao PSD, algo que pode aprofundar a crise que levou seu antigo partido, o PSDB, à extinção. Em contrapartida, pode reforçar a ala de sua nova legenda, que nutre simpatia pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O anúncio da filiação de Krause foi realizada nas redes sociais do PSDB-PE. A sigla afirmou que Priscila “escolheu se juntar ao time tucano para somar com o nosso partido e reforçar o projeto de apoio à governadora Raquel Lyra”.

Ainda segundo a sigla, o presidente do diretório estadual, Fred Loyo, segue à frente do PSDB-PE mesmo com a troca. Priscila Krause era filiada ao DEM desde o início da sua carreira política, mas deixou a agremiação em 2021, após a fusão da sigla com o PSL, criando assim o União Brasil. Desde então, a vice-governadora fazia parte do Cidadania, legenda que ficou por três anos.