Vice do Grêmio vê ‘situação controlada’ no RS e prevê volta do Gauchão em julho

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, afirmou nesta terça-feira que o cenário de contaminação por covid-19 no Rio Grande do Sul está “controlado” e que o Campeonato Gaúcho deveria ser retomado na segunda quinzena do mês de julho.

“A nossa situação no Estado é controlada. Estamos estacionados em um ponto. Diante de toda a pandemia e os acontecimentos do país, temos uma situação, apesar das perdas que lamentamos muito, temos uma situação controlada”, declarou o dirigente.

“Se esse processo evoluir nesse ponto de equilíbrio, como as demais atividades vêm sendo gradualmente retomadas, a gente entende que o futebol também é um negócio, um entretenimento importante e que poderá na segunda quinzena de julho ou mais tardar em agosto, ter um Campeonato Gaúcho retomado”, declarou, em entrevista ao canal de TV do clube.

De acordo com a secretaria Estadual da Saúde do RS, nesta terça foram confirmadas 13 novas mortes no Estado pelo novo coronavírus. No total, são 245 óbitos no RS pela nova doença, somando 9.919 infectados em 302 municípios. Ainda segundo a secretaria, o número de contaminados está em crescimento.

Sem revelar detalhes, o vice de futebol demonstrou preocupação com a situação financeira do Grêmio. “É uma situação delicada. Mas tratamos com muita seriedade, responsabilidade, no sentido de priorizar que o clube mantenha a solidez e algo que demoramos anos a construir, que é a sustentabilidade econômico-financeira do Grêmio. Temos que achar um ponto de equilíbrio para cuidar das finanças e que tenhamos um time, e o Grêmio tem um elenco forte, vitorioso, para fazermos essa condução com muita sabedoria assim que o futebol for retomado”, declarou.

TREINO – O clube decidiu mudar nesta terça sua rotina recente de treinamentos. Em vez de distribuir o elenco, dividido em grupos, ao longo do dia, o Grêmio passou a concentrar suas atividades somente no turno da manhã. Com a mudança, o time foi repartido em cinco grupos – até então eram seis -, com entradas escalonadas no treino, às 8h30, 9h, 9h45, 10h30 e 11h15. Nesta terça, o trabalho foi concentrado na parte física no CT Luiz Carvalho.