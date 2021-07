Vice do Grêmio confirma a continuidade de Tiago Nunes Marcos Herrmann concedeu entrevista coletiva no Alfredo Jaconi e garantiu que a comissão técnica permanece

Os próximos dias do Grêmio serão agitados. Sem vencer no Brasileirão e na lanterna da competição, a crise só aumenta pelos lados do Tricolor.

Após o confronto diante do Juventude, os rumores davam conta que Tiago Nunes havia sido demitido do cargo, que foi desmentido pelo vice de futebol Marcos Herrmann.

Com dificuldade para bancar o treinador, o dirigente deixou claro que espera um ‘fato novo’ no próximo jogo e dá a vitória como a única maneira de bancar a comissão técnica.

‘Sexto jogo sem vitória é inaceitável. Agora, nós estamos no dia a dia no CT, a gente vê o trabalho, é muito bom, de muita intensidade, mas não está dando resultado no campo. É o fato inconteste. Como torcedor, vemos o jogo também. Obviamente cobramos muito no vestiário, pedimos alguma providência mais efetiva. O que foi compreendido pela comissão, também estão ansiosos por resultados. Vamos precisar de algum fato novo, mas não é a troca da comissão técnica. Não nesses próximos dias’, declarou.

O próximo adversário do Grêmio no Campeonato Brasileiro é o Atlético-GO, na Arena, em Porto Alegre.

