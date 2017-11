Vice-cônsul dos EUA baleada no Rio deixa hospital

A vice-cônsul dos Estados Unidos no Brasil, Stephanie Masland Bohlen, teve alta neste sábado (25), após levar um tiro no pé em uma tentativa de assalto na região da Costa Verde, sul do estado do Rio de Janeiro, noticiou a Agência Brasil.

A diplomata foi operada na sexta-feira no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul da capital fluminense.

Segundo o portal de notícias, a equipe médica informou neste sábado que não há riscos de lesões no pé.

Masland Bohlen e seu marido foram abordados por duas pessoas na noite de quinta-feira, quando pararam para ajustar o GPS em uma estrada na região de Angra dos Reis, sul do estado, de acordo com a imprensa local.

Ao tentarem fugir, foram alvo de disparos. A mulher levou um tiro no pé e o marido saiu ileso.

A Polícia Civil está a cargo das investigações.

Em agosto, também em Angra dos Reis, uma turista britânica foi baleada ao entrar acidentalmente com o marido e os três filhos em uma favela controlada por facções criminosas.