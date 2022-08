Vice-campeão Mundial juvenil, alagoano se diz empolgado por jogar o Macena Open

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 0:00 Compartilhe

Começou nesta quarta-feira, mesmo com chuva, o Macena Open 2022 com as disputas do qualifying para a chave profissional masculina e feminina com duas rodadas pela tarde e com programação que se estende até o período noturno.

Ao todo serão trinta e duas partidas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), no evento BT 400 com premiação total de US$ 40 mil e com 470 pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. A competição é recorde mundial em número de atletas com 1.680 inscritos e 2.640 inscrições entre profissionais e amadores com atletas de nove países (Brasil, Chile, Paraguai, Espanha, Itália, França, Letônia, Aruba e Venezuela).

O alagoano Pedro Consiglio será um dos representantes do estado na chave principal atuando ao lado do gaúcho Natã Porte. Vice-campeão mundial juvenil com o Brasil ano passado ele vai contar com o apoio da torcida e dos familiares jogando justo no local onde cresceu: “Jogar dessa vez na minha Praia onde cresci será incrível , será muito emocionante, meus primos vieram de Belo Horizonte para me assistir, meus amigos vão vir, vai ser uma energia muito maravilhosa”, disse o atleta que jogará o segundo torneio ao lado do gaúcho: “Passamos umas duas semanas treinando juntos, depois no torneio anterior no Recife furamos o quali , entramos na chave. Conseguimos pegar um entrosamento muito bom com os treinos e com os jogos acho que estamos bem entrosados.

Ao passo que a Praia do Francês, em Marechal Deodoro, recebe o maior torneio do mundo em número de atletas em eventos da Federação Internacional de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis, o local foi onde tudo começou para o esporte no estado de Alagoas, há pouco menos de nove anos, em outubro de 2013.

Native Paulo Daniel foi quem deu o start no esporte: “Começamos com uma brincadeira em 2013, vimos pela internet um jogo, então pedimos umas raquetes e começamos a brincar dentro de minha academia em uma quadra de vôlei de praia. Eu Jorge Consiglio, Heraldo, Ney, brincamos. Fui participar em um torneio em Salvador (BA) no começo de 2013 e peguei o gosto. Fiz contato com o diretor de Beach Tennis nacional na época, ele trouxe um ônibus de Natal (RN), João Pessoa (PB) com 44 pessoas e conseguimos juntar mais quarenta em Alagoas e realizamos o primeiro torneio com mais de 80 participantes em quatro quadras aqui na Praia do Francês”.

Native comemorou o sucesso do esporte no estado com o tamanho do evento Macena Open: “Nunca poderia imaginar que teríamos um torneio dessa envergadura. Começamos com muita dificuldade, brigando para fazer torneios e ver esse recorde nesse evento hoje me dá muita alegria e só tenho a parabenizar todos os organizadores”.

Hoje Marechal Deodoro conta com uma arena específica para o esporte e mais quadras espalhadas pela Praia do Francês: “Temos vários praticantes aqui e em Alagoas só aumenta, é um esporte muito inclusivo, de fácil acesso e isso tudo faz do Beach Tennis o que ele é hoje. Estamos em uma das praias mais lindas do Brasil”

A competição é uma das mais importantes do circuito mundial com premiação total de US$ 40 mil na categoria BT 400 e 470 pontos no ranking mundial com transmissão ao vivo das semis e finais pelo Sportv. A transmissão restante do evento será pelos canais Play BT na quadra central.

