Vice-campeão em 2022, Kyrgios anuncia que não disputará Wimbledon por lesão

Vice-campeão em 2022, o tenista Nick Kyrgios comunicou neste domingo que não irá participar do Torneio de Wimbledon, que começa nesta segunda-feira. O australiano sentiu uma lesão no punho e anunciou através das suas redes sociais a desistência do Grand Slam. A organização ainda não confirmou seu substituto para enfrentar o belga David Goffin, na rodada de abertura.

“Estou realmente triste em dizer que tenho que desistir de Wimbledon este ano. Durante meu retorno, senti dor no pulso durante o Torneio de Mallorca. Como precaução, fiz uma ressonância magnética e foi constatado que tenho um ligamento rompido no pulso”, Kyrgios postou nas redes sociais. “Tentei de tudo para poder jogar e estou desapontado em dizer que simplesmente não tive tempo suficiente para administrar isso antes de Wimbledon.”

O tenista australiano disputou apenas uma partida nesta temporada, depois de desistir do Aberto da Austrália, no início deste ano, devido a uma lesão no joelho esquerdo, que exigiu uma artroscopia. Com 28 anos, Kyrgios também não participou de Roland Garros por problemas de saúde, ficando fora dos três primeiros torneios de Grand Slam da temporada.

Polêmico, Kyrgios foi questionado no domingo se sentiu falta do tênis durante todo o tempo afastado nos últimos nove meses. “Não, não sinto falta do esporte, para ser sincero. Quase estava temendo voltar um pouco”, disse ele, com um leve sorriso. “Mas é meu trabalho.” Sem disputar os grandes torneios, o australiano caiu para o 33º lugar do ranking mundial.

