Vice-campeã do Miss Universo SP denuncia racismo no concurso

A vice-campeã do Miss Universo SP, e Miss Guarulhos 2020/21, Ieda Favo, fez um desabafo em seu Instagram nesta quarta-feira (6), denunciando um episódio de racismo que sofreu durante o concurso, no último sábado (2).

“Tristeza no concurso Miss Universo SP! Só gostaria de relatar alguns dos fatos que de maneira mais profunda me feriram”, disse a modelo na legenda do vídeo em que faz seu relato.

“Coisas horríveis aconteceram e não quero que se repitam com outras pessoas. Deixando bem claro que não tenho interesse na faixa nem na coroa”, esclareceu a modelo, que ficou em segundo lugar.

“Estou aqui em forma de apelo pra que isso não se repita com nenhuma menina. Nunca me senti tão discriminada na minha vida! Desde o primeiro contato sempre tive um contato muito rude, muito hostil por parte da organização” continuou Idea.

A modelo contou que foi maltratada em comparação com outras candidatas, que foi colocada para trás nos momentos das fotos e vídeos e que o coreógrafo do concurso chegou a puxá-la forte pelo braço.

“Algumas pessoas me trataram muito mal! E isso comparado às outras candidatas e acabou se estendendo no confinamento. Sempre me pediam pra ficar atrás, no fundo, nos momentos das fotos e vídeos. Quais eram as justificativas? Era por conta da minha cor, porque sou negra? Por conta da minha condição social, da minha cidade?”, questionou Ieda.

Assista abaixo ao vídeo.

A assessoria do concurso se pronunciou por meio de uma nota, negando as acusações de Ieda e defendendo o coordenador do Miss Universo SP Eder Ignácio. Leia a íntegra da nota abaixo.

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

Desde 1997, o atual coordenador do Miss Universo SP Eder Ignácio esta no universo dos concursos de beleza, inclusive em 2013 no Miss São Paulo daquele ano, sua candidata Thais Andrade era negra.

Nunca em todos esses 24 anos trabalhando diretamente com os concursos passou por tal situação, tampouco é possível encontrar na internet um depoimento, ou algo que macule a sua imagem como pessoa, ou como profissional.

Ele repudia qualquer situação de discriminação, preconceito, injúria e falta de respeito. Todos que acompanham o universo Miss, conhecem a sua pessoa e o seu trabalho e sabem a pessoa que ele é, o trabalho que faz e o respeito que sempre dispensou a todos nessa área. Não há nada na sua biografia que o desabone”.







