Vice-campeã do Carnaval, Grande Rio entra com pedido de revisão das notas

A Acadêmicos do Grande Rio informou, na noite desta quinta-feira, 6, que entrou com pedido de revisão dos resultados das escolas de samba, anunciados durante a apuração da última quarta-feira, 5.

A diretoria da agremiação verificou inconsistência entre a nota anunciada durante a apuração e a divulgada no site oficial da Liga Independente da Escolas de Samba (Liesa), no quesito Bateria. O resultado deu a vitória para a Beija-Flor e o vice-campeonato para a Grande Rio, com diferença de um décimo.

Em nota publicada nas redes sociais, a Grande Rio aponta as notas divergentes. Já a Liesa afirma que houve apenas um erro de digitação, segundo o portal LeoDias.

Na tabela, conforme aponta a Grande Rio, havia três notas 10 e uma 9.9, o que indicaria que a escola somou 30 pontos. Já o anúncio durante a apuração, realizada pelo locutor Jorge Perlingero na Cidade do Samba, a escola teria recebido dois 9.9 e dois 10. A diferença foi na nota da jurada Geiza Carvalho.

Contagem das notas

São apuradas quatro notas em cada quesito (quatro jurados por quesito) para cada escola. A nota mais baixa recebida é descartada, fazendo, então, a soma das três demais. Ou seja, se a escola recebesse somente uma nota abaixo de 10, esta não seria computada, somando 30 no quesito. No caso da Grande Rio, foram anunciadas duas notas abaixo de 10, fazendo a escola fechar o quesito com menos de 30.

Essa diferença resultou em um décimo a menos que a Beija-Flor. Do contrário, ambas teriam terminado a apuração com 270 pontos no total cada uma.

“Diante do fato, o G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio informa que questionará todas as inconsistências durante a plenária oficial da entidade com as agremiações do Grupo Especial, que ocorrerá nesta sexta-feira [7]. Desde já, reiteramos nosso total respeito à entidade, nossas coirmãs e, principalmente, à comunidade e torcedores da nossa escola. Estaremos sempre em busca dos esclarecimentos de todo e qualquer fato que possa impactar a transparência do nosso Carnaval”, diz um trecho da nota.