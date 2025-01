Vice assume prefeitura de BH após internação de Fuad Noman em UTI por pneumonia

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), pediu licença por 15 dias do cargo neste sábado, 4, para tratar de uma pneumonia que o deixou internado desde a sexta-feira, 3. Com a medida, o vice-prefeito, Álvaro Damião (União), assume a prefeitura da capital mineira de forma interina.

+ Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman está com pneumonia, indicam novos exames

De acordo com o último boletim médico do hospital Mater Dei, divulgado neste sábado, Noman foi está na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital, onde seguirá por tempo indeterminado. Ele apresenta insuficiência respiratória, causada pela pneumonia.

Noman ainda necessita de sedação e de ventilação mecânica, mas o uso dos aparelhos já está em redução. É a quarta vez que Noman é internado desde que foi reeleito para o cargo, em outubro do ano passado. Ele anunciou em julho que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, o prefeito declarou estar curado da doença. No entanto, as internações se tornaram frequentes desde então.

Em dezembro ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva para tratar diarreia e sangramento intestinal. Antes, no mesmo mês, já havia sido internado com sinusite e bronquite. Ele também foi hospitalizado em novembro com dores nas pernas causadas pelo tratamento do câncer.

Noman foi empossado por chamada de vídeo na quarta-feira, 1º, e seu discurso foi lido pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), diante da dificuldade de fala enfrentada pelo prefeito.

Veja a íntegra da nota da Prefeitura de BH

A Prefeitura de Belo Horizonte informa que o prefeito Fuad Noman entrou de licença médica por 15 dias, a partir deste sábado, 4 de janeiro.

O afastamento se dará conforme atestado médico emitido pelo Dr. Enaldo Melo de Lima, para tratamento de pneumonia.

Nesse período, o vice-prefeito Álvaro Damião assume interinamente o comando da Prefeitura.