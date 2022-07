Vice-artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul comemora números e acredita em evolução do Goiás Jogador está empatado com Calleri, do São Paulo, e atrás apenas de Cano, do Fluminense, entre os goleadores







Muito se fala em Germán Cano, do Fluminense, e Jonathan Calleri, do São Paulo, mas há outro centroavante brilhando no Campeonato Brasileiro. Com 10 gols na Série A, Pedro Raul, do Goiás, é ao lado do jogador do clube paulista o vice-artilheiro da competição nacional, com 10 gols. O argentino do Tricolor carioca lidera com 12.

Os gols de Pedro Raul para o Goiás representam quase 60% dos pontos conquistados pelo clube na tabela de classificação do Brasileirão. Mas o atacante enfatiza a importância do trabalho coletivo.

– Estou feliz pelo momento, mas confio que todos possamos crescer e que isso faça com que os números do Goiás sejam ainda melhores no returno. A equipe amadurece mais a cada partida e cada um sabe o quanto pode contribuir pra que o clube suba cada vez mais na tabela nesta segunda parte do Brasileirão – afirmou.

Os bons números do camisa 11 do Goiás não se resumem apenas à competição nacional. O goleador da equipe goiana soma 33 jogos e 17 gols na temporada 2022. Estes números também o colocam no Top-10 da artilharia na atual temporada brasileira.

