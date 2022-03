Vibra tem queda de 67% no lucro do 4º tri, mas supera previsões

SÃO PAULO (Reuters) – A Vibra, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, informou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 1,025 bilhão de reais para o quarto trimestre, queda de 67,4% ante igual período de 2020.

Apesar do recuo, o resultado superou as expectativas de analistas consultados em pesquisa da Refinitiv, que previam lucro de 671 milhões de reais.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado alcançou 1,598 bilhão de reais, queda de 1,1% no comparativo anual, mas também acima das projeções do mercado, que indicavam 1,412 bilhão.

“O quarto trimestre de 2021 foi também marcado pela elevação do preço das commodities que comercializamos, o que terminou por produzir o usual efeito positivo de estoque nas margens do setor”, disse a companhia em balanço.

A Vibra ressaltou que houve uma contração nos volumes comercializados em relação ao trimestre imediatamente anterior, que se deu em função da redução de cerca de 32% dos volumes de óleo combustível e diesel vendidos ao segmento de termoelétricas, mas que foram parcialmente compensados pelo crescimento do volume de combustível de aviação.

A receita líquida somou 39,27 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 61,6% ante igual período do ano anterior. Já as vendas líquidas somaram 9,97 milhões de metros cúbicos, recuo de 3% na mesma comparação.

A queda no volume comercializado no trimeste, no comparativo anual, ocorreu “principalmente em razão das menores vendas de coque(-85%) e combustíveis Ciclo Otto (-5%), parcialmente compensadas pelas maiores vendas de diesel (+6%), combustíveis de aviação(+31%) e óleo combustível (+27%, térmicas)”.

No acumulado do ano, o lucro líquido caiu 36,1%, para 2,49 bilhões de reais, enquanto o Ebitda ajustado subiu 30,8%, a 4,98 bilhões. A receita avançou 59,7% no período, para 130,12 bilhões de reais.

O volume de vendas do ano aumentou 4,7%, para 38,49 milhões de metros cúbicos, mostraram os dados.

(Por Nayara Figueiredo)

