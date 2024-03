Vibra tem lucro líquido de R$ 3,297 bilhões no 4º trimestre, alta de 482,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/03/2024 - 19:51 Para compartilhar:

A Vibra Energia reportou lucro líquido de R$ 3,297 bilhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 482,5% na comparação com o mesmo período de 2022. No intervalo trimestral, o resultado é 162,7% superior, de acordo com o release de resultados divulgado pela companhia nesta segunda-feira, 4.

Com relação ao lucro líquido, a Vibra informou que atingiu no ano de 2023 um total de R$ 4,766 bilhões, o maior valor já registrado no período acumulado de um ano desde a abertura de capital da empresa, em 2017. Isso representando um avanço de 210% ante o registrado em 2022. “Esse resultado recorde tem como base um melhor desempenho operacional, melhor resultado financeiro e, ainda, recuperações tributárias ocorridas no período”, informou a Vibra.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Vibra alcançou R$ 2,328 bilhões, alta de 54,5% sobre o montante apurado em igual período de 2022. Na comparação trimestral, houve um pequeno recuo de 0,2% no indicador. O resultado de R$ 2,328 bilhões no Ebitda ajustado foi calculado excluindo o valor da recuperação tributária extraordinária R$ 2,591 bilhões, destacou a Vibra.

Ainda no release de resultados, a Vibra acrescenta que foi beneficiada por conta de mais efeitos não recorrentes, citando a vendas de imóveis, que trouxe R$ 87 milhões à empresa, bem como recuperações tributárias, que impactaram positivamente em cerca de R$ 748 milhões e resultado positivo com hedge de commodities em R$ 55 milhões. Na ponta negativa, houve perdas com inventário de produtos em R$ 225 milhões.

“Desconsiderando todos esses efeitos não recorrentes no resultado do trimestre, encontramos um Ebitda de R$ 1.663 milhões ou R$ 181/m?, resultado expressivo em um cenário desafiador, com suprimento abundante de diesel (pelo aumento de importações de diesel russo pelo mercado no quarto trimestre, com desconto relevante em relação ao produto nacional)”, informou a Vibra.

A receita líquida ajustada da companhia somou R$ 43,846 bilhões no período, o que representa uma queda de 3,1% na comparação anual e avanço de 1,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

