Vibra: lucro líquido soma R$ 789 milhões no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 18:49 Para compartilhar:

A Vibra Energia teve lucro líquido de R$ 789 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa um resultado mais do que oito vezes maior (+874%) ante os R$ 81 milhões na comparação com o mesmo período de 2023. No intervalo trimestral, por outro lado, o resultado é 76,1% inferior, de acordo com o release de resultados divulgado pela companhia nesta quarta-feira, 8.

Segundo a Vibra Energia, o resultado em lucro líquido deste período se destaca pela influência das recuperações tributárias ocorridas.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Vibra Energia alcançou R$ 1,410 bilhão, alta de 104,9% ante o montante reportado em igual período de 2023. Na comparação trimestral, contudo, houve retração de 39,4%. A margem Ebitda ajustada no período foi de R$ 164 por metro cúbico.

Desconsiderando os efeitos não recorrentes, a Vibra Energia avalia que o Ebitda da empresa no período seria de R$ 1,364 bilhão, com uma margem Ebitda de ou R$ 159 por metro cúbico. “Um importante resultado mesmo em um cenário adverso com um grande nível de estoque de produtos observados no mercado ao longo do trimestre”, diz a Vibra.

A receita líquida ajustada da companhia, por sua vez, somou R$ 39,771 bilhões no período, o que representa uma alta de 1,4% na comparação anual e recuo de 9,3% em relação ao trimestre anterior.

A dívida líquida da Vibra fechou o primeiro trimestre de 2024 em R$ 10,651 bilhões, valor 15,2% inferior a igual período de 2023, quando estava em R$ 12,567 bilhões. Por outro lado, houve avanço sequencial de 12,2% no indicador.

Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado foi de 1,1 vez, contra 2,7 vezes no mesmo período do ano passado e estável na comparação com o resultado encerrado em dezembro.