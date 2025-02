Vibra: lucro líquido é de R$ 510 mi no 4º trimestre

A Vibra reportou lucro líquido de R$ 510 milhões no quarto trimestre de 2024, um resultado 84,5% menor na comparação com o mesmo período de 2023. O Ebitda Ajustado foi de R$ 1,3 bilhão, queda de 43,9% no mesmo intervalo. Já a receita líquida foi de R$ 44,4 bilhões, alta de 1,4%.

Nos resultados acumulados de 2024, a empresa obteve lucro líquido de R$ 6,4 bilhões, alta de 33,6% ante 2023. O Ebitda ajustado somou R$ 6,3 bilhões no ano, queda de 0,1% ante 2023. Já a receita líquida ajustada totalizou R$ 173 bilhões em 2024, com alta de 5,7% ante um ano.

A companhia entregou ainda no quarto trimestre de 2024 um volume de vendas de 9,017 milhões m?, com margem Ebitda ajustada de R$ 145/m?, o que reflete, na visão da administração, a “capacidade de manter rentabilidade em altos patamares mesmo em um ambiente mais desafiador”.

O fluxo de caixa livre no trimestre foi positivo em R$ 0,9 bilhão, contribuindo para o total de R$ 3,3 bilhões no ano.

“Com uma gestão disciplinada, entregamos resultados sólidos, aumentando ainda mais o patamar de rentabilidade da Companhia. Avançamos em todas as cinco avenidas de crescimento, assegurando eficiência, rentabilidade e expansão de mercado”, destaca a empresa, no release que acompanha os resultados.

O volume de vendas em 2024 foi de 35,821 milhões de m?, com uma margem Ebitda ajustada de R$ 175/m?. No ano, o fluxo de caixa livre (FCL) totalizou R$ 3,3 bilhões.