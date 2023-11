Vibra Energia: lucro soma R$ 1,255 bi no 3º trimestre e reverte prejuízo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 21:21 Para compartilhar:

A Vibra Energia teve lucro líquido de R$ 1,255 bilhão no terceiro trimestre deste ano, revertendo o cenário de prejuízo de R$ 61 milhões do mesmo período de 2022. Na comparação com o intervalo de abril a junho, houve alta de 843,6% sobre os R$ 133 milhões apurados anteriormente. Os dados são do release de resultados divulgado pela companhia nesta segunda-feira, 6.

Segundo a Vibra Energia, o resultado foi “originado do melhor resultado operacional, melhor resultado financeiro e, ainda, reconhecimento da venda da ESgás no período, que, antes da dedução dos tributos sobre o lucro, gerou um resultado de cerca de R$ 470 milhões”.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Vibra Energia alcançou R$ 2,333 bilhões, alta de 154,7% ante o montante reportado em igual período de 2022. Na comparação trimestral, a expansão foi de 156,4%.

“Tal resultado foi influenciado, principalmente, por maiores margens médias de comercialização no período, uma forte gestão em eficiência de nossas operações e ainda um ganho com inventário de produtos de cerca de R$ 370 milhões. Vale destacar os ganhos extraordinários do período como vendas de imóveis (R$ 75 milhões) e recuperação tributária (ICMS) de cerca de R$ 103 milhões”, diz a Vibra.

A receita líquida ajustada da companhia, por sua vez, somou R$ 43,243 bilhões no período, caindo 15,3% na comparação anual, mas crescendo 15,7% em relação ao trimestre anterior.

A dívida líquida da Vibra fechou o terceiro trimestre em R$ 10,167 bilhões, valor 31% inferior ao mesmo período de 2022, quando estava em R$ 14,744 bilhões. Além disso, houve recuo em relação aos R$ 12,197 bilhões do final de junho. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, foi de 1,9 vez ao fim de setembro, contra as 2,8 vezes do mesmo período do ano passado e as 3 vezes de junho.

“Tivemos uma redução significativa em nossa dívida líquida, de cerca de R$ 2 bilhões, na comparação com o trimestre anterior, reflexo de uma geração de caixa operacional robusta de R$ 1,8 bilhão e da entrada de R$ 980 milhões da venda da ESgás. Essa forte geração de caixa no período permitiu o trabalho de liability management, com amortização e alongamento de dívidas no valor total de R$ 1,9 bilhão”, explica a Vibra.

