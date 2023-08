Vibra Energia: lucro líquido soma R$ 133 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 19:33 Compartilhe

A Vibra Energia apurou R$ 133 milhões de lucro líquido no segundo trimestre deste ano, uma queda de 81,2% ante o mesmo período de 2022. Na comparação com o intervalo de janeiro a março, houve recuo de 64,2%. Os dados são do release de resultados divulgado pela companhia nesta segunda-feira, 14.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Vibra Energia alcançou R$ 910 milhões, queda de 43,1% ante o montante reportado em igual período de 2022. Na comparação trimestral, a queda foi de 32,3%.

A receita líquida da companhia, por sua vez, somou R$ 37,363 bilhões no período, queda de 21,0% na comparação anual e recuo de 4,7% no intervalo trimestral.

A companhia informa que os resultados do segundo trimestre foram impactados por um cenário bastante desafiador. Segundo a Vibra Energia, houve intensificação da entrada de diesel de origem Russa, praticamente substituindo essa molécula originada no golfo americano, principal origem de produto importado no mercado brasileiro, devido ao forte desconto de preço do produto russo.

A dívida líquida da companhia somou R$ 12,197 bilhões no primeiro semestre, valor 8,3% menor ao apurado nos seis primeiros meses de 2022. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, foi de 3,0 vezes no primeiro semestre deste ano, valor maior ante o apurado em igual período do ano anterior, em 2,8 vezes.

“O principal motivo do aumento da alavancagem foi o resultado Ebitda ajustado do período que foi impactado por uma grande perda de estoque no segundo trimestre de 2023 em oposição a um ganho de estoque no segundo trimestre de 2022”, informou a companhia no release.

