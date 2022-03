Vibra Energia: lucro líquido no 4º trimestre chega a R$ 1,025 bi, queda de 67,4%

O lucro líquido da Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, chegou a R$ 1,025 bilhão no quarto trimestre de 2021, queda de 67,4% na comparação com o mesmo período de 2020. No ano, foi registrada queda de 36,1% em relação a 2020, para R$ 2,497 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 1,598 bilhão no quarto trimestre, queda de 1,1% em relação ao mesmo período de 2020. Em todo o ano, o Ebitda chegou a R$ 4,983 bilhões, aumento de 30,8% ante 2020.

A receita líquida entre outubro e dezembro ficou em R$ 39,271 bilhões, aumento de 61,6% ante o quarto trimestre do ano passado. Houve avanço de 59,7% em 2021, para R$ 130,121 bilhões na comparação com o ano anterior.

Em seu relatório de resultados, a companhia informou que, além da dinâmica competitiva do setor no período, o resultado líquido contou ainda com dois fatores positivos: remensuração do passivo atuarial da companhia relacionado ao plano de saúde, no valor de R$ 180 milhões, e o acordo com a companhia elétrica do Amapá, pelo valor de R$ 236 milhões.

“Ambos os efeitos já se encontram debitados de nosso Ebitda ajustado, tendo portanto influenciado positivamente apenas o resultado líquido da Vibra”, diz a empresa em seu relatório de resultados.

Na carta, a Vibra diz que manteve ao longo de 2021 o foco, dia após dia, em sua agenda de transformação, mesmo apesar dos desafios ainda impostos por novas ondas da pandemia da covid-19. “O acúmulo desse esforço continuado pelo aprimoramento da companhia em suas várias frentes permitiu à Vibra alcançar novos patamares de eficiência, rentabilidade e agilidade, consolidando um processo já em curso desde 2019 e 2020”, diz o documento.

Saiba mais