Vibra Energia conclui aquisição de 61,5 mi ações ON de emissão da Comerc

A Vibra Energia comunicou, há pouco, que concluiu nesta segunda-feira, 30; a aquisição de 61.594.123 ações ordinárias de emissão da Comerc por R$ 1,2 bilhão. O montante representa 16,9667% do seu capital social, informou a Vibra no fato relevante endereçado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Com isso, a Vibra se torna titular de ações representativas de 48,7% do capital social total da Comerc e forma, em conjunto com os sócios fundadores da Vibra Comercializadora de Energia (antiga Targus), um bloco de acionistas titular de 50% do capital social total da Comerc.