Vibra conclui criação de joint venture de etanol com Copersucar

SÃO PAULO (Reuters) – A Vibra Energia, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, anunciou nesta quinta-feira a conclusão da criação da joint venture de comercialização de etanol com a Copersucar, gigante do setor sucroalcooleiro.





A Vibra terá 49,99% do capital social da Empresa Comercializadora de Etanol (ECE), mantendo a Copersucar com 50,01%.

“Esta decisão está alinhada à nossa estratégia de fortalecimento do core business da companhia, que busca se consolidar como uma dos maiores comercializadoras de etanol do Brasil”, disse a Vibra.

Quando anunciaram o acordo, no ano passado, as empresas afirmaram que a ECE poderia transacionar em seu primeiro ano de atuação 9 bilhões de litros de etanol, com 30 bilhões de reais de faturamento, tornando-se a maior comercializadora do biocombustível no Brasil.

Após a etapa do fechamento da operação da constituição da joint venture, ainda restarão outros atos societários e operacionais para a efetiva entrada em operação da ECE, como a obtenção das devidas atualizações regulatórias (ANP), assim como o futuro aporte de mais 440 milhões reais, na proporção das respectivas participações dos acionistas, disse a Vibra.

A ECE adotará o modelo “asset light”, sem o aporte de ativos imobilizados de seus sócios e terá estrutura de governança própria.

(Por Roberto Samora)