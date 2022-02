Vibra assina acordo com Prisma para criar fundo de investimento imobiliário

A Vibra Energia anunciou nesta segunda-feira que fechou um acordo de investimentos e um contrato de consultoria vinculantes com a Prisma Capital, com o objetivo de criar um fundo de investimento imobiliário que receberá o aporte de imóveis da companhia, todos eles postos com a bandeira Petrobras.

Segundo o fato relevante, o Valuation de entrada implícito na transação avalia a totalidade dos imóveis em R$ 643,6 milhões. “Entendemos que a combinação de uma gestão ágil e dedicada de uma gestora profissional, como a Prisma Capital, com a envergadura e força comercial da Vibra, deverá propiciar ganhos e sinergias importantes para a Companhia e seus parceiros comerciais, que deverão se traduzir ainda em upside adicional quando da listagem do fundo”, afirma a empresa.

A operação prevê a monetização dos imóveis em três etapas. Primeiramente, haverá o aporte dos imóveis no fundo pela companhia, com a posterior aquisição pela Prisma Capital de 15% das cotas, assumindo a gestão operacional da carteira do fundo. Adicionalmente, a operação prevê a possibilidade de monetização imediata de parte dos imóveis, antes mesmo do aporte deles no fundo, através da venda direta aos atuais operadores dos postos.

De acordo com a Vibra, em ambos os casos, a operação estipula salvaguardas contratuais para que os postos se mantenham com a bandeira da companhia e o prazo final para aporte desses imóveis no Fundo vai até dezembro de 2023.

Por fim, a partir de Janeiro de 2024 o fundo poderá ser listado no mercado e oferecido a investidores e público em geral através de uma oferta pública, havendo assim a monetização integral ou parcial do fundo, observadas as janelas oportunas de mercado.

“A assinatura destes documentos representa uma importante etapa no processo de desmobilização e otimização de sua carteira de imóveis, com o objetivo de maximizar a geração de valor para a companhia, bem como seguir melhorando seus indicadores ESG. Trata-se de uma operação inovadora no mercado Brasileiro, com capilaridade nacional, englobando o aporte e a gestão profissional de uma carteira de até 238 imóveis”, diz a Vibra.

