Viasat firma acordo com Sky para oferecer internet banda larga via satélite

Em mais um passo para expandir sua presença no País, a Viasat vai oferecer serviços de internet banda larga por satélite em parceria com a Sky. O acordo permitirá à Sky vender, instalar e dar suporte técnico presencial aos clientes da Viasat.

A Viasat é a operadora do satélite da Telebras, que cobre 100% do território nacional.

A empresa norte-americana é responsável por instalar antenas e infraestrutura em terra para fornecer o serviço.

A Viasat oferece internet para clientes residenciais desde julho do ano passado. Custos e receitas são compartilhados com a Telebras. O contrato com a estatal estabelece ainda oferta de sinal para municípios e localidades sem acesso à internet, como escolas públicas, postos de saúde, quilombolas e postos de fronteira.

A Sky tem hoje 4,6 milhões de clientes e é a maior operadora de TV via satélite do País, com atuação em todos os municípios brasileiros, de acordo com o vice-presidente de Operações e Comercial da empresa, Sérgio Ribeiro. Segundo ele, a estrutura da empresa permite atender 98% dos chamados dos clientes em até 48 horas, o que deve beneficiar os usuários da Viasat. A empresa já oferece internet de alta velocidade via 4G na tecnologia LTE, mas essa cobertura está restrita a 100 municípios mais próximos dos grandes centros.

“São produtos complementares. É uma parceria muito positiva para nós. Temos expertise de campo e vamos oferecer a nossos parceiros e clientes um serviço top em todo território nacional”, afirmou Ribeiro.

Com oferta de pacotes de internet de alta velocidade desde julho no mercado nacional, a Viasat não revela seus números, mas afirma já contar com dezenas de milhares de clientes em seis meses de atuação no País – com destaque para o interior de Estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da Região Norte.

“Há muita demanda nessas regiões, que historicamente ficavam fora do foco de atuação das grandes empresas”, afirmou o diretor comercial da Viasat Brasil, Bruno Henriques. “A parceria com a Sky é a peça que faltava para aumentar nossa presença no País”, disse

A Viasat tem hoje três planos de banda larga via satélite, com velocidade de 10, 20 e 30 mega. A empresa oferece wi-fi gratuito e navegação com tráfego livre, sem desconto na franquia mensal, entre 2h e 7h. Os pacotes da Viasat começam em R$ 199 mensais, e os da Sky, no plano pós-pago, em R$ 99 mensais.

A parceria entre Sky e Viasat se refere apenas à venda, distribuição e suporte técnico de serviços, já que as empresas têm operações separadas. Os clientes que optarem pelos serviços das duas empresas terão duas antenas, além de decodificador e modem. As faturas também serão separadas. “Não temos uma meta de clientes, mas estamos muito animados”, disse Ribeiro.

O projeto da Viasat em parceria com a Telebras já conta com 13,5 mil pontos conectados em terra desde 2018, dos quais 80% são escolas públicas.

