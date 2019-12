Vias começam a ser bloqueadas em Copacabana para festa da virada no RJ

O bloqueio de vias para a festa da virada do ano em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, começou às 7h de hoje (31). A avenida Atlântica, pista sentido Leme, que fica próxima à orla, foi a primeira via a ser fechada.

Às 17h, a pista sentido Forte de Copacabana (junto aos prédios) também será interditada. Todos os acessos ao bairro serão fechados a veículos particulares às 19h30. Às 22h, o bloqueio será estendido também a táxis e ônibus.

O acesso ao bairro para todos os tipos de veículos será liberado às 5h de amanhã (1º). Já a avenida Atlântica será liberada em duas etapas: pista junto aos prédios será aberta às 10h e a pista junto à orla, às 18h. Cerca de 2,8 milhões de pessoas são esperadas para a festa da virada em Copacabana.