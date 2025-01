Viagens pelo país e menos reuniões: a estratégia de Lula para recuperar popularidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja uma temporada fazendo até duas viagens por semana para promover o governo nos Estados do Brasil e tentar recuperar a popularidade. A primeira poderá ser para o Rio de Janeiro, na semana que vem, para anunciar investimentos da Petrobrás.

A avaliação no Palácio do Planalto é que a presença do petista no interior do Brasil ajudaria a divulgar a própria gestão. Nas viagens, o presidente tem atenção da imprensa local, mobiliza apoiadores e tem a oportunidade de falar sobre obras e programas sociais – enquanto, em Brasília, o que toma mais tempo são reuniões em gabinetes.

O aumento no número de entrevistas — tanto coletivas quanto direcionadas a veículos específicos — também é uma nova diretriz, conforme noticiado pelo site IstoÉ, e carrega a marca de Sidônio Palmeira, publicitário que substituiu Pimenta na chefia da Secom.

Lula está em um momento de popularidade fragilizada. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na segunda-feira, 27, aponta que a desaprovação do petista chegou a 49%, contra 47% de aprovação. Foi a primeira vez que a desaprovação do presidente apareceu numericamente maior do que a aprovação desde o início do mandato.

Segundo apurou a reportagem, a análise no entorno de Lula é que seria melhor para sua popularidade fazer mais de duas viagens por semana. Essa rotina, porém, seria extenuante demais. O presidente fará 80 anos em outubro e passou recentemente por dois procedimentos na cabeça. Ele costuma demonstrar cansaço quando faz viagens muito longas. Além disso, sua ausência em Brasília às vezes atrasa discussões dentro do governo.

Lula mencionou as viagens em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira, 30. “Estou 100% pronto para começar a viajar o Brasil, para começar a percorrer os Estados brasileiros, visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa muito verdadeira”, comentou.

O presidente da República passou os últimos meses com restrições a viagens de avião. No começo de dezembro, ele foi internado e transferido para São Paulo, onde passou por dois procedimentos para tratar um sangramento intracraniano. Só na segunda-feira, 27, ele foi liberado pelos médicos para viagens.

Além das visitas aos Estados para divulgar o governo, Lula fará diversas viagens internacionais neste ano. Ele participará de encontros multilaterais como a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (nos Estados Unidos) e outros bilaterais, como visitas ao Japão e ao Vietnã.

O petista também planeja ir à posse do próximo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em março, e indicou que irá à Rússia para a comemoração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Além disso, o brasileiro deve visitar Honduras para a reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), além da Argentina, para participar do encontro do Mercosul, e da África do Sul, para o G20.

Petistas de diversos Estados têm cobrado a presença do presidente da República. A demanda tem vindo especialmente do Nordeste. Trata-se da região onde Lula tem mais força política. O PT, partido do presidente, tem quatro governadores nordestinos. A última pesquisa Genial/Quaest mostra queda na popularidade de Lula também na região