Com estreia marcada para o dia 3 de junho, às 18h30, no canal Travel Box Brasil, a série Sonho Americano traz no elenco ator Leonardo Machado (1976-2018) em seu último trabalho.

Ele se une ao diretor Paulo Nascimento em uma viagem de moto por divers locais dos Estados Unidos, de Nova York até Santa Monica.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.