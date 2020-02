Viagem de Regina Duarte a Brasília custou R$ 15 mil para o governo, diz jornal

O Ministério da Cidadania bancou passagens e diárias da atriz Regina Duarte e de três assessores dela, incluindo um de seus filhos. De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, a ida da atriz até Brasília entre os dias 22 e 23 de janeiro custou ao menos R$ 15 mil aos cofres públicos.

Outras duas viagens feitas pela atriz para a capital federal ainda não foram contabilizadas. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação.

Em resposta à Folha, o ministério informou que “os valores pagos foram solicitados pela Secretaria Especial da Cultura” no último dia 21. Ainda de acordo com a reportagem, o Portal da Transparência do governo federal registra outros pagamentos feitos à atriz e pessoas ligadas a ela.

Regina Duarte foi convidada para assumir o cargo na Secretaria de Cultura logo após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, demitido por parafrasear discurso do nazista Joseph Goebbels. Ela ainda não foi oficializada no cargo.