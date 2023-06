Viagem de Lula marca ‘relançamento’ de relação, diz Faria

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 17:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 GIU – Os encontros da próxima quarta-feira (21) em Roma entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, marcam um “relançamento” das relações entre os países, afirmou o deputado Luiz Fernando Faria, titular da Frente Parlamentar Brasil-Itália, em entrevista à ANSA.

“Essas visitas de Lula ao presidente Mattarella e à primeira-ministra Meloni são extremamente importantes para estreitarmos essa relação bilateral, superando possíveis arestas. Acredito que seja um relançamento, uma reaproximação de uma relação histórica”, comentou o parlamentar Faria.

“Penso que viveremos um novo momento a partir de agora na relação com a Itália, com o apoio do Executivo e do Parlamento brasileiro, por meio da nossa Frente Parlamentar, que conta com representantes de todos os estados do país”, reforçou.

Lula chegou hoje (20) a Roma, onde teve um encontro com o professor emérito da Universidade La Sapienza, Domenico de Masi, e amanhã será recebido por Mattarella, Meloni, o papa Francisco e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

O mandatário e as autoridades italianas devem discutir temas da agenda comum e assuntos globais.

“A Frente Parlamentar Brasil-Itália contribuirá para fortalecer o estreitamento das relações entre os países, empresários e cidadãos”, acrescentou o deputado. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias