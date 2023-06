Viagem com Virginia e convite para Farofa da Gkay são arrematados em leilão de Neymar; saiba os valores exorbitantes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 8:12 Compartilhe

O 3º leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr. ocorreu na noite da última quinta-feira (22), em São Paulo. Na ocasião, celebridades passaram pelo tapete vermelho do evento e, algumas, tiveram lotes leiloados, como foram os casos de Virginia Fonseca e Gkay.

Virginia leiloou uma viagem ao Rio de Janeiro em jato particular com ela e a sogra, Poliana, esposa de Leonardo, com direto a um acompanhante e uma publicação no story de cada uma. O lote foi arrematado por R$ 735 mil.

No Instagram, a influenciadora digital comemorou: “Eles arremataram nossa experiência por R$ 735.000,00! Muita gratidão! Fizeram total diferença na vida de milhares de crianças e famílias que são ajudadas pelo Instituto Neymar Jr. Toda honra e glória a Deus”.

Dois ingressos para a Farofa da Gkay com posts no Instagram da humorista foram arrematados em outro lote, por R$ 80 mil. No story, a influenciadora demonstrou surpresa pelo valor. “Gente, eu tô muito chocada! Eu tô sem chão demais”, declarou.

