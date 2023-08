‘Viado também tem família’, diz Carmo Dalla Vecchia sobre vídeos com filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 11:28 Compartilhe

Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos, que é casado com João Emanuel Carneiro, 52, autor de diversas novelas da Globo, e pai de Pedro, de 3 anos, falou sobre paternidade em entrevista ao Gshow.

Sobre compartilhar alguns vídeos com o filho nas redes sociais, o ator disse: “Ele não liga para câmeras. Os momentos captados por mim são sem roteiros prévios. São nosso dia a dia em casa. Gosto de mostrar que viado também pode ter família. Nenhuma criança, seja filho de casais gays ou héteros, escolhe ser exposta em vídeos no Instagram, e isso é um questionamento que me faço, mas, ao mesmo tempo, vejo a importância desse exemplo para normalizar o afeto entre dois homens.”

“Estou conhecendo esse cara chamado Pedro, que mora comigo e com meu marido, e a companhia dele até hoje tem sido incrível. Acho que juntos nós 3 nos fazemos mais felizes do que nunca”, completou.

