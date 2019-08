Via Varejo tem prejuízo de R$ 154 mi no 2º tri e reverte lucro do 2º tri de 2018

A Via Varejo apurou prejuízo líquido de R$ 154 milhões no segundo trimestre de 2019, revertendo lucro líquido de R$ 14 milhões no mesmo período de 2018, conforme divulgação realizada no período da noite da quarta-feira, 14. No acumulado do primeiro semestre, a varejista acumula perdas de R$ 196 milhões, ante lucro de R$ 78 milhões no ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 39% no segundo trimestre, na comparação anual, para R$ 315 milhões. No semestre, o indicador recuou 31%, a R$ 752 milhões. No critério ajustado, o Ebitda ficou em R$ 388 milhões, queda de 38,7%. No acumulado do ano, o Ebitda ajustado está em R$ 901 milhões, queda de 27,7%.

A margem Ebitda caiu de 8% no segundo trimestre do ano passado para 5,2% este ano. No critério ajustado, a margem recuou de 9,8% para 6,4%. A Via Varejo divulgou ainda o Ebitda sem os efeitos da regra contábil IFRS 16, com queda de 58,3%, para R$ 189 milhões.

A receita líquida da Via Varejo caiu 6,5% entre abril e junho, para R$ 6,024 bilhões. No semestre, o recuo é de 5,3%, a R$ 12,354 bilhões.

O volume bruto de vendas (GMV, na sigla em inglês) faturado somou R$ 1,55 bilhão no trimestre, queda de 15%. As vendas via marketplace passaram de 11,8% do total para 20,8% em um ano.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 276 milhões no segundo trimestre, uma melhora de 8,8% na comparação anual. A empresa fechou junho com um caixa líquido de R$ 1,061 bilhão, queda de 49,2% em relação a junho do ano passado. A relação caixa/Ebitda passou de 1 vez para 0,8 vez.