Via Varejo seguirá com plano de lojas e não pretende extinguir Ponto Frio

A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, vai continuar com o plano de abertura de lojas ao mesmo tempo em que fará uma avaliação de suas lojas não rentáveis, que têm desempenhado abaixo do potencial, para eventualmente fechá-las. O presidente do conselho de administração da empresa, Michael Klein, afirmou que, em um primeiro levantamento, apenas 36 das 1060 lojas da companhia mostraram prejuízo. “Todas as outras são lucrativas.”

Ainda segundo ele, o processo de avaliação das lojas que dão prejuízo será mais “demorado”, e poderá se estender por um ano. Sobre a abertura de lojas, ainda não há uma meta estabelecida, disse.

Ponto Frio

Em relação à marca Ponto Frio, Klein negou que haja planos de extingui-la. Ele reiterou que a bandeira é muito forte no Rio de Janeiro, onde nasceu. “Vai ser preservada. Vamos analisar, mas não tem porque se desfazer de uma marca que está vendendo”.

Extra.com

Sobre o Extra.com, o empresário contou que a operação poderá ser vendida para o GPA. “Ainda estamos avaliando quanto isso vale”, disse. O domínio online Extra.com ficou com a Via Varejo após a companhia ter incorporado a CNova, que também reunia as operações online das marcas Casas Bahia e Ponto Frio.

BanQi

O BanQi, que oferecerá o crediário da Via Varejo, operará como financiadora até atingir uma carteira de R$ 500 milhões, quando terá que pedir registro no Banco Central. Segundo Michael Klein, para que isso aconteça, deve levar cerca de seis meses. Hoje, a carteira de crediário da companhia fica em torno de R$ 2 bilhões, que serão “migrados” para o BanQi.