Via Varejo/Fulcherberguer: Black Friday credencia empresa para transformação

O CEO da Via Varejo, Roberto Fulcherberguer, afirmou que a Black Friday “credencia a empresa” a realizar o crescimento que pretende para os próximos meses. Segundo ele, a Black Friday de 2018 “não foi divertida” para a companhia, mas que os resultados de 2019 foram positivos.

“Somente na sexta-feira (da Black Friday), vendemos R$ 1,1 bilhão. No terceiro trimestre inteiro, vendemos R$ 6,5 bilhões”, disse ele durante o Via Varejo Day, nesta terça-feira. O executivo afirmou que quando foi convidado pelo presidente do Conselho de Administração da empresa, Michael Klein, para assumir a direção da varejista, disse a analistas que o procuraram que a empresa “não estava fazendo varejo”, e que representava uma grande oportunidade.

Fulcherberguer disse ainda que 98% das entregas de compras feitas pelo site da Via Varejo na Black Friday foram realizadas em até uma semana. Além disso, o Retira Loja, serviço que permite a retirada dos produtos comprados online em lojas físicas, esteve em todas as unidades da rede na sexta-feira da Black Friday.

“O foco dessa empresa voltou a ser aquele que é o seu maior ativo, que é o cliente”, ressaltou. O CEO disse ainda que a Casas Bahia é uma marca “fantástica”, que tem forte relação com os consumidores, e também fez elogios às marcas Ponto Frio e Extra.com, que, segundo ele, ajudam a diversificar a gama de produtos oferecidos pela varejista.