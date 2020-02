Via Varejo exerce opção de compra e pode passar a deter 100% das ações do banQi

A Via Varejo aprovou nesta sexta-feira, 7, o exercício de opção de compra de 80% das ações do banQi, banco digital que já tinha participação do grupo. Quando consumada a operação, a Via Varejo poderá passar a ser titular de 100% do banQi.

A fintech está presente em 200 lojas Casas Bahia, e em comunicado, a Via Varejo afirma que em 30 dias, o aplicativo estará disponível em todas as lojas. Os clientes podem realizar saques e depósitos em suas contas no banQi nas unidades da Casas Bahia.

“Trazermos para dentro uma operação como o banQi é fundamental para uma empresa que tem a inclusão em seu DNA. A visão de termos uma carteira digital dentro de casa é promover a inclusão em vários sentidos: econômica, social e digital”, afirma Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo.