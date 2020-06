Via Varejo: Conselho aprova oferta de ações que pode movimentar até R$ 4 bilhões

O Conselho de Administração da Via Varejo aprovou em reunião realizada nesta quarta-feira, 3 de junho, a realização de uma oferta pública de ações ordinárias, em distribuição primária com esforços restritos. Inicialmente serão oferecidas 220.000.000 ações ON, com a possibilidade de emissão de um lote adicional de até 35%, ou seja, mais 77.000.000 ações.

Baseado no valor de fechamento de quarta-feira, em R$ 13,48, a operação pode movimentar cerca de R$ 2,965 bilhões apenas com o lote principal, e R$ 4,003 bilhões, com o exercício do lote adicional. A oferta será coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder), BTG Pactual, BB Investimento, Bank of America Merrill Lynch, Santander Brasil, Safra e XP Investimentos.

Os recursos da oferta serão destinados para investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento, bem com para otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro.

O período de reserva, conforme fato relevante divulgado pela empresa, termina em 10 de junho e as ações começam a ser negociadas na B3 em 17 de junho.