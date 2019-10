Via Varejo antecipa Black Friday e fará uma oferta por dia até a data

A Via Varejo inicia na quarta-feira, 30, sua campanha de Black Friday, que vai contar com uma oferta por dia até 29 de novembro, quando acontece a data promocional. Com a dupla sertaneja Maiara e Maraísa na Casas Bahia e os Pinguins de Madagascar no Ponto Frio, a Via Varejo promete volume de mídia 252% superior ao que os concorrentes apresentaram no ano passado.

“A gente antecipou as negociações com os fabricantes e grande parte dos estoques já está em casa. Serão preços nunca vistos antes”, afirmou o presidente da companhia, Roberto Fulcherberguer.

A empresa não revela quanto foi investido na iniciativa.

Durante evento para cerca de 3 mil funcionários realizado em São Caetano do Sul, foi apresentada a música criada pela dupla sertaneja especialmente para a ação de marketing.

Os Pinguins de Madagascar também estiveram presentes e interagiram com o ator Fabiano Augusto, famoso pelo bordão “quer pagar quanto?” de campanhas passadas da Casas Bahia.