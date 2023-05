Via tem prejuízo líquido de R$297 mi no 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 19:55 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Via apresentou prejuízo líquido de 297 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, após lucro de 18 milhões de reais no mesmo período no ano passado, informou a companhia em seu relatório de resultados nesta quinta-feira.

A varejista, dona de marcas como Casas Bahia, apurou lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 675 milhões de reais nos primeiros três meses do ano, variação positiva de 0,2% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada ficou em 9,2%, contra 9,1% um ano antes.

A receita bruta cresceu 0,9% no período, para 8,8 bilhões de reais, com as vendas em lojas físicas em alta de 10,3%, enquanto no online, incluindo marketplace, houve queda de 12%.

As despesas com vendas gerais e administrativas da Via subiram 5,2% na base anual, para 1,75 bilhão de reais, devido ao aumento da provisão para devedores duvidosos do crediário e à desalavancagem operacional no período, disse a empresa.

O resultado financeiro voltou a pesar no lucro, tendo piorado 93,2% anualmente, a 827 milhões de reais, diante do aumento da Selic no período e maior desconto de recebíveis de cartão de crédito, segundo a Via.

A varejista fechou o primeiro trimestre com 1.129 lojas físicas em operação, após fechar quatro lojas no período.

(Por André Romani e Patricia Vilas Boas)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias