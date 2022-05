Via tem lucro operacional de R$86 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) – O grupo de varejo Via divulgou nesta segunda-feira lucro líquido operacional de 86 milhões de reais para o período de janeiro a março, queda de 52% sobre o desempenho de um ano antes, quando o resultado havia sido ajudado por ganhos não recorrentes.





Segundo a empresa, em termos comparáveis, o lucro operacional do primeiro trimestre representou um aumento de 36,5% sobre o desempenho de um ano antes. Em termos contábeis, que inclui contingências trabalhistas a Via teve lucro de 18 milhões de reais de janeiro a março.

A companhia, dona das bandeiras Casas Bahia e Ponto e de uma plataforma de marketplace na qual tem centrado seus esforços de expansão nos últimos anos, apurou vendas brutas totais medidas no conceito GMV de 10,7 bilhões de reais, crescimento de 3,3% sobre o apurado no início do ano passado.

As vendas no conceito mesmas lojas ficaram praticamente estáveis, avançando 0,3% no período após tombos de 13,8% no terceiro e de 25,2% no quarto trimestres de 2021.

O segmento de eletroeletrônicos e móveis tem sido duramente impactado pelos efeitos da pandemia, em um movimento exacerbado pela inflação e pela alta dos juros que encarece os financiamentos das compras dos clientes do setor.

A empresa, que divulgou seus resultados antes das rivais Americanas e Magazine Luiza, teve receita líquida de 7,4 bilhões de reais no trimestre, recuo de 2% ante o primeiro trimestre de 2021.

As geração de resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Via foi de 758 milhões de reais, alta de cerca de 30% na comparação anual. No período, a margem ajustada passou de 7,7% para 10,2%.

PROCESSOS TRABALHISTAS

A Via afirmou no balanço que se manteve em linha com previsões divulgadas anteriormente sobre despesas com processos trabalhistas e uso de saldos de créditos tributários. Em novembro, a empresa estimou que terá um impacto em 2022 com os processos trabalhistas da ordem de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais.

Segundo o balanço, a Via vendeu 500 milhões de reais em créditos de ICMS no primeiro trimestre e a empresa espera que a partir de 2023 “teremos a contribuição positiva, em termos de caixa, da linha de monetização de impostos sobre volumes despendidos com nosso passivo trabalhista”.

O fundador da Casas Bahia Samuel Klein, morto em 2014, e seu filho Saul são acusados por uma série de crimes de abusos sexuais em casos anteriores à formação da Via.

A Via afirmou em novembro que os processos trabalhistas decorrem principalmente de demissões promovidas pela empresa desde 2011 em uma estratégia de enxugamento do quadro de pessoal para melhorar sua rentabilidade.

Somente no primeiro trimestre, a Via teve saídas de caixa de 392 milhões de reais relacionadas a condenações na justiça e acordos propostos pela empresa, segundo o balanço.

A companhia terminou março com caixa total de 5,2 bilhão de reais ante 7,7 bilhões em março de 2021.