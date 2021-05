Via tem lucro líquido de R$ 180 milhões no 1º trimestre

A Via, dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, reportou lucro Líquido de R$ 180 milhões no primeiro trimestre de 2021, apontando um desempenho 13 vezes maior (1.284%) em relação ao mesmo período do ano anterior.

A companhia informa, porém, que o lucro líquido comparável “para os efeitos do incentivo de subvenção relacionado a anos anteriores foi de R$ 63 milhões”. “No trimestre, o incentivo de subvenção totalizou R$ 150 milhões, dos quais R$ 117 milhões referem-se a efeito de anos anteriores e R$ 33 milhões ao primeiro trimestre de 2021”, explica a companhia.

O Ebitda, por sua vez, ficou em R$ 584 milhões, queda de 6%. Enquanto a receita líquida foi de R$ 7,547 bilhões, alta de 19,1%.

Veja também