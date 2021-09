Via supera 100 mil vendedores no marketplace

SÃO PAULO (Reuters) – A Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, informou nesta terça-feira que superou no início deste mês 100 mil vendedores terceiros em sua plataforma online.

No começo do ano, então com 10 mil vendedores no marketplace, a empresa previa elevar este montante para 90 mil até o fim de 2021.

Com a evolução mais rápida do que a esperada, o número de produtos únicos à venda (SKUs) passou de 3 milhões para 33 milhões em setembro, informou a Via.

De acordo com o comunicado, entre os itens cujas vendas mais subiram ante setembro de 2020 estão bebidas (+567%), produtos automotivos (+378%), produtos para pets (+230%), itens de casa e construção (+130%) e (v) produtos de beleza e saúde (+120%.

A Via informou ainda que atualmente, 30 de suas lojas físicas funcionam como ponto de apoio de coleta para produtos vendidos por canais online e estima ampliar esse número para 100 lojas até o fim do ano.

(Por Aluísio Alves)

