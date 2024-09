‘Via do Amor’ gera ‘boom’ de visitantes em Cinque Terre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 12:50 Para compartilhar:

GENOVA, 23 SET (ANSA) – A reabertura da famosa “Via dell’Amore” de Cinque Terre, na região italiana da Ligúria, provocou um “boom” de visitantes, com 62 mil ingressos vendidos, entre 9 de agosto e 17 de setembro.

Segundo dados do site oficial criado pela Prefeitura de Riomaggiore para organizar as visitas ao ponto turístico, somente no mês de setembro foram feitas 30 mil reservas.

O conselheiro regional de Turismo, Augusto Sartori, expressou o “orgulho de conhecer os resultados extraordinários da Via do Amor” e enfatizou que os “números são o sinal tangível da atratividade única do território que continua atraindo turistas de todo o mundo”.

“O feedback positivo dos visitantes é a prova de que, com visão e empenho, o nosso patrimônio pode continuar a apaixonar o mundo. É uma prova concreta de como uma estratégia de valorização direcionada pode gerar patrimônio sustentável, sazonalmente ajustado e de qualidade”, afirmou ele.

Segundo Sartori, “é fundamental continuar neste caminho, com o objetivo de tornar a Ligúria um destino cada vez mais atraente ao longo do ano, garantindo um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico do território e da proteção das suas belezas naturais”.

O “Caminho do Amor” foi submetido a uma reforma, fruto de um acordo entre o governo da Ligúria e os Ministérios dos Bens Culturais e do Meio Ambiente da Itália, após um deslizamento de pedras ferir quatro turistas em 24 de setembro de 2012.

Considerado uma das principais atrações do litoral do país, o local ganhou fama romântica porque na época em que foi construído, meados de 1920, servia de esconderijo para jovens apaixonados. As reservas para a visitação, que acontece entre 8h e 21h (horário local), podem ser feitas no site viadellamore.info. (ANSA).