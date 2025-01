‘Via do Amor’ em Cinque Terre será reaberta em 14/2 após reforma

GENOVA, 7 JAN (ANSA) – Fechada desde o final de outubro de 2025 após um deslizamento de terra, a famosa “Via dell’Amore” de Cinque Terre, na região italiana da Ligúria, será reaberta a partir do próximo dia 14 de fevereiro, por ocasião do “Dia de São Valentim”.

A informação foi divulgada pelo governador da Ligúria, Marco Bucci, durante visita ao parque, cujo caminho de quase um quilômetro de extensão beira precipícios entre as cidades de Riomaggiore e Manarola.

Bucci, o assessor para proteção do solo, Giacomo Giampedrone, o presidente do Parque, Lorenzo Viviani, e a prefeita de Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, realizaram uma vistoria na área do canteiro de obras.

As fortes chuvas que atingiram a área em outubro passado causaram o desprendimento de rochas que romperam a rede de proteção e danificaram parcialmente um túnel construído recentemente que cobria parte do caminho.

Esses episódios forçaram um novo fechamento temporário da “Via dell’Amore” para garantir a segurança dos visitantes.

O custo total da intervenção em andamento é de aproximadamente 800 mil euros, sendo 500 mil euros investidos pela região da Ligúria com fundos da Defesa Civil e os outros 300 mil atribuídos pelo município de Riomaggiore, através da verba arrecadada pela venda de bilhetes desde 9 de agosto.

“A Via dell’Amore é um símbolo da beleza da Ligúria e é um símbolo da tenacidade dos ligurianos em superar obstáculos e adversidades”, afirmou Bucci, enfatizando que deseja “fortementea recuperação deste recanto do paraíso na terra”.

Segundo o governador, “o deslizamento de terra que o danificou poucos meses após a reabertura poderia ter sido um duro golpe, mas hoje ainda estamos aqui”.

Por sua vez, Giampedrone explicou que, “após a reabertura da Via dell’Amore em meados de fevereiro, “as obras prosseguirão até abril enquanto o caminho permanecerá aberto com segurança”.

“O que está em andamento é uma intervenção para fortalecer as medidas de proteção do caminho em relação às obras concluída no verão”, justificou.

As novas obras preveem a inclusão de uma malha de aço ancorada à falésia por pregos profundos para reduzir a possibilidade de novos desprendimentos de materiais. As quatro barreiras serão então restauradas e reforçadas, além da proteção existente contra queda de rochas e do túnel abaixo.

Considerado uma das principais atrações do litoral do país, o local ganhou fama romântica porque na época em que foi construído, meados de 1920, servia de esconderijo para jovens apaixonados. (ANSA).