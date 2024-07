‘Via do Amor’ em Cinque Terre reabrirá totalmente após 12 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2024 - 13:50 Para compartilhar:

MANAROLA, 26 JUL (ANSA) – Fechada desde 2012, a famosa “Via dell’Amore” de Cinque Terre, na região italiana da Ligúria, será reaberta totalmente a partir do próximo dia 9 de agosto para turistas de todo o mundo.

O caminho de quase um quilômetro de extensão, beirando precipícios entre as cidades de Riomaggiore e Manarola, foi submetido a uma reforma, fruto de um acordo entre o governo da Ligúria e os Ministérios dos Bens Culturais e do Meio Ambiente da Itália, após um deslizamento de pedras ferir quatro turistas em 24 de setembro de 2012.

Desde então, estudos e projetos se sucederam para garantir a segurança no morro rochoso, conhecido por ser um dos locais preferidos para quem quer declarar o amor.

No ano passado, após uma série de reformas, o local foi reaberto parcialmente. A partir daí, uma série de intervenções, como a recuperação de 80 mil metros quadrados de face rochosa, a utilização de 40 mil metros lineares de âncoras e a instalação de 26 mil metros quadrados de malha de aço inoxidável de alta resistência, foram realizadas para garantir o acesso integral ao parque.

No total, 9 mil plantas foram plantadas, 5 mil metros quadrados de barreiras de queda de rochas foram implementadas, enquanto 950 metros de passarela foram restaurados e 140 metros de túnel artificial reformados.

O anúncio foi feito pelo governador interino da região da Ligúria, Alessandro Pinana, pelo comissário dos trabalhos contra a instabilidade hidrogeológica Giacomo Raul Giampedrone, pela presidente do Parque Nacional de Cinque Terre, Donatella Bianchi, e pela prefeita de Riomaggiore Fabrizia Pecunia.

“A renovada Via dell’Amore se tornará uma rota de museus ao ar livre com exposições e obras de arte expostas, um exemplo de turismo sustentável”, afirmou a prefeita da cidade italiana.

De amanhã (27) até o dia 9 de agosto, o “Caminho do Amor” será reaberto apenas para residentes locais. Na sequência desta data, os visitantes terão de marcar antecipadamente o passeio, que contará apenas com 400 entradas por hora.

Considerada uma das principais atrações do litoral do país, o “caminho do amor”, na tradução em português, ganhou fama romântica porque na época em que foi construído, meados de 1920, servia de esconderijo para jovens apaixonados. Patrimônio mundial, o local foi restaurado com um investimento superior a 23 milhões de euros.

“A ‘Via dell’Amore’ é o símbolo de uma comunidade tenaz e resiliente, seu nome é uma mensagem para o futuro, agora cabe a todos nós preservá-la da melhor maneira forma possível, na fruição mais responsável e sustentável, para que a memória destas rochas possa continuar a mostrar a beleza de geração em geração”, concluiu Bianchi. (ANSA).