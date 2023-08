Via descontinua guidances para 2025 apresentados em abril de 2021

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 21:12 Compartilhe

A Via comunicou ao mercado por meio de fato relevante que descontinuou as projeções futuras para 2025, apresentadas em abril de 2021. As metas da companhia envolviam a base de clientes ativos; ganho de fatia de mercado online, mix de volume bruto de vendas; volume total de pagamentos; break-even (empate entre perdas e ganhos) do banQi (braço financeiro digital da companhia); e carteira de crédito.

No lugar disso, a companhia divulgou no documento um novo plano de transformação e projeções, no qual detalha informações também presentes em sua divulgação de resultados.

A companhia prevê, por exemplo, a redução de Gross Merchandise Value (volume bruto de mercadorias, GMV) entre 2% e 3%, com impacto potencial positivo no Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR) entre R$ 80 milhões e R$ 150 milhões anuais e potencial redução de estoques entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões até 2025.

Há ainda a previsão de readequação do parque de centros de distribuição, conforme redução de estoques, com impacto potencial no LAIR de R$ 90 milhões anuais até 2025.

Na parte de migração de categorias com margens negativas do comércio eletrônico próprio da companhia para o marketplace a empresa afirma que 23 categorias já foram migradas e 3 categorias foram migradas parcialmente.

Na frente de otimização de estoque, a Via ainda prevê saldão para produtos no e-commerce, com potencial redução de R$ 100 milhões de estoque até 2025; saldão para produtos nas lojas físicas, com potencial redução de R$ 420 milhões de estoque até 2025; e ações de abastecimento com logística reversa para destravar vendas, com potencial redução de R$ 100 milhões de estoque.

Liquidez

A Via cita ainda no documento, a meta de acesso a novas fontes de liquidez para diversificação de seu financiamento. Nesse ponto, destaca o mercado de capitais internacional; agências de fomento e bancos de desenvolvimento; e diversificação bancária, com acesso a um maior número de instituições financeiras.

A Via deve também proporcionar redução e priorização do CAPEX, com estimativa de alcançar um CAPEX até 40% menor em relação a 2022.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias