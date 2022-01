Via anuncia compra de logtech CNT para expandir área logística

A Via anunciou nesta quarta-feira que assinou contrato de aquisição da logtech CNT, especializada em ofertas completas para operações de e-commerce, multimarketplace e plataformas no modelo plug & play (ecossistema com interação entre produtos e serviços).

O valor da transação é composto por uma parcela fixa e uma variável (earn-out). Esta última está condicionada ao atingimento de metas de desempenho e à permanência dos principais executivos da CNT à frente do negócio. Considerando apenas a parcela fixa do preço, a transação implica em um múltiplo de cerca de 0,20x GMV (volume bruto de mercadoria) em 2021.

Segundo a Via, a aquisição da CNT possui como principal diferencial estratégico a oferta de um pacote único de soluções de logística para operação de e-commerce e deve proporcionar uma rápida e consistente melhora no nível de serviço aos clientes e parceiros do marketplace da Via, principalmente no que se refere à experiência de compra e velocidade de entrega de pedidos.

“A transação traz diluição de custos logísticos e contribui para: aumento do NPS (Net Promoter Score) da Via; elevação do valor do cliente ao longo do tempo (LTV); e redução do custo de aquisição dos novos clientes (CAC)”, afirma a companhia em fato relevante. Adicionalmente, a aquisição da CNT expande o portfólio de serviços para parceiros do ecossistema atual, gerando oportunidades de cross-sell de forma agnóstica a atuais e potenciais novos parceiros ou indústrias buscando soluções completas de e-commerce.

De acordo com a varejista, a CNT possui larga experiência no setor, com histórico de 11 anos na operação de fulfillment e quatro anos na operação de fullcommerce. Conta com dois centros de distribuição localizados em Barueri (SP) e Serra (ES). Sua carteira de clientes conta com um portfólio diversificado de marcas de renome como Café Pilão, Goodyear, Gradiente, CIMED, Jafra, Santa Lolla e Kraft Heinz.

