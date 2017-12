A vez do Brasil

Os brasileiros sempre foram mal-humorados com o seu País, mas especialmente nos últimos anos as queixas ganharam força. Convide um amigo para almoçar e ele só falará da crise no Brasil. Chame aquele parente sensato e inteligente e o sujeito dirá que está tudo uma porcaria. Converse com o pessoal do trabalho, seu chefe, seu subordinado, seus iguais, e todos só tratarão de uma coisa: o turbilhão de males que nos afeta diariamente.

É claro que nossas preocupações são legítimas, mas também é óbvio que não podemos ignorar que tem muita coisa interessante por aí. A presente edição da PLATINUM traz certo alívio contra a onda de pessimismo. Sim, o Brasil tem gente valorosa. Sim, há projetos incríveis em andamento. Sim, somos referência em muitas áreas. Apesar de tudo.

Uma de nossas principais reportagens é o retrato da força brasileira no design. Não é exagero dizer que hoje são os designers e arquitetos que simbolizam o talento do Brasil no exterior. Observe o que disse para nós Lissa Carmona, diretora-geral e curadora da galeria ETEL, em Milão. “O design brasileiro tem sido aclamado pela mídia e por profissionais internacionais como a última grande descoberta de peso em termos estéticos, tanto pela qualidade quanto pelo número de autores e peças.” Precisa dizer mais?

A nossa reportagem de capa é outro exemplo do talento nacional. Ela traz um ensaio fotográfico com as peças da estilista alagoana Martha Medeiros. Suas criações delicadas e sensuais, inspiradas em artesãs nordestinas, seguem encantando mulheres de diversas partes do mundo. Além de marcar presença em endereços luxuosos de Nova York, Martha agora abriu loja própria em Los Angeles, no badalado circuito de moda próximo a Hollywood. Precisa dizer mais?

Não é só o Brasil que brilha nas páginas da PLATINUM. Preparamos um especial sobre uma das marcas mais icônicas do universo da alta costura: a Dior, que está completando 70 anos muito bem vividos. Outra reportagem de fôlego mostra como a arte mudou a cara de Miami.

Há muita coisa bacana nesta edição da PLATINUM. Divirta-se.

Amauri Segalla, redator-chefe