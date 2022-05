Vettel usa scooter elétrica para perseguir ladrões após ser assaltado em Barcelona

De folga em Barcelona após disputar o GP da Espanha no último fim de semana, o alemão Sebastian Vettel teve sua mochila roubada nesta segunda-feira (23). Contrariando as orientações das autoridades locais, o piloto da Aston Martin foi atrás dos criminosos com uma scooter elétrica.

Conforme o jornal “El Periodico”, o piloto estava dirigindo pela cidade quando parou e saiu do carro por um breve momento. Os suspeitos aproveitaram a ausência de Vettel para furtar a mochila do tetracampeão de Fórmula 1.





Dentro da mochila roubada havia um fone equipado com localização por GPS. Ignorando os avisos da polícia local, Sebastian aproveitou o dispositivo de localização e foi atrás dos suspeitos.

O alemão conseguiu localizar o fone dentro de um vaso de flores em uma loja, possivelmente descartado pelos suspeitos. As autoridades locais ainda procuram pelos autores do crime, que seguem com os documentos do piloto.