Vettel fica sem resposta após desempenho ruim no treino: ‘Não sei o que houve’

O alemão Sebastian Vettel mostrou perplexidade com o seu desempenho ruim neste sábado no treino oficial de classificação para o GP da França. Atordoado, o piloto ficou sem respostas para explicar o mau rendimento da Ferrari que o fez terminar a atividade na sétima posição, muito longe do pole Lewis Hamilton.

Vettel foi a grande decepção da sessão classificatória no traçado de Paul Ricard. Com problemas mecânicos, ele errou na primeira tentativa no Q3 e resolveu abortar a volta. O alemão vai largar atrás de seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, que sairá do terceiro posto, e foi superado até pelos pilotos da McLaren, o britânico Lando Norris e o espanhol Carlos Sainz Jr., donos do quinto e sexto lugares, respectivamente.

“Não sei o que aconteceu, mas perdi muito impulso e não havia por que terminar aquela volta, não era boa, altos e baixos. Algumas voltas são ótimas, outras não. No fim não consegui tirar o melhor do carro, o que não é satisfatório, mas como disse, estava difícil para mim porque em algumas voltas estava bom. Não sei porquê mas não tinha a aderência das saídas anteriores. É uma pena o que aconteceu no Q3”, afirmou.

Com a sétima posição no grid, Vettel descartou que brigará pela vitória com a Mercedes na corrida francesa. Ele disse que o objetivo é lutar com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largará em quarto, e seu companheiro Leclerc, para conseguir um lugar no pódio. “Obviamente, não é o passo que nós esperávamos, mas amanhã acho que vamos ter um bom ritmo para ter uma boa corrida. A Mercedes está muito longe, mas devemos estar ali na briga com a Red Bull”, finalizou.

Vettel ainda não venceu nenhuma corrida nesta temporada e ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos, com 100 pontos. Hamilton lidera com 162, 29 pontos a mais que o vice-líder Valtteri Bottas. A largada do GP da França, a oitava etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1, será neste domingo, às 10h10 (de Brasília).