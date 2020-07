Vettel e Leclerc colidem na 1ª volta e abandonam GP

SÃO PAULO, 12 JUL (ANSA) – Os dois pilotos da Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, colidiram um contra o outro logo na primeira volta do Grande Prêmio da Estíria, na Áustria.

Partindo em 14º, o monegasco tentou aproveitar o tumulto pós-largada para ganhar a posição do alemão, que começara em 10º. No entanto, com pouco espaço na curva, o carro do monegasco acertou a asa posterior de Vettel, que levou o monoposto para os boxes e abandonou.

Leclerc ainda trocou o bico do carro e tentou voltar para a prova, mas também desistiu logo em seguida. (ANSA)

