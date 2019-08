Veterano espanhol Juanfran é apresentado como novo jogador do São Paulo

O zagueiro espanhol Juan Francisco Torres, mais conhecido como ‘Juanfran’, foi apresentado nesta sexta-feira como novo jogador do São Paulo. Em uma coletiva de imprensa no Morumbi, Juanfran destacou o interesse da diretoria em querer um jogador de sua experiência no elenco.

“Joguei muitos anos na Europa, onde ganhei tudo o que podia. Só me faltou a Liga dos Campeões, perdi duas vezes a final. Fui campeão com minha seleção, que é algo grande. Quando surgiu a oportunidade do São Paulo, não pensei nem um minuto. Para mim, é o melhor da América”, comentou.

O lateral-direito, de 34 anos, garantiu que “influenciou muito o fato do São Paulo querer um jogador experiente, para ter uma equipe melhor, voltar a ser campeão. Há muitos anos que não somos campeões e queremos voltar a ser. Estou muito agradecido porque pensaram em mim para ser campeões”, acrescentou.

Juanfran, que assinou até dezembro de 2020, é o segundo reforço apresentado nesta semana pelo São Paulo, depois do lateral Dani Alves, de 36 anos.

“Acho que o São Paulo, quando pensou em mim e no Dani (Alves), pensou em dois jogadores de hierarquia, que podem ajudar a equipe em qualquer posição. O São Paulo ganha muito com nossa chegada. Não só pelo jogador, mas também com a pessoa. Ajudaremos os mais jovens a serem melhores jogadores”, disse Juanfran.

O espanhol chega ao São Paulo depois que seu contrato com o Atlético de Madrid se encerrou em junho. Ele jogou no clube nos últimos oito anos e meio.

Revelado pelo Real Madrid, também atuou no Espanyol e no Osasuna. Com a seleção espanhola conquistou a Eurocopa de 2012 e disputou a Copa do Mundo de 2014.

“Desde pequeno eu queria jogar fora do país e o São Paulo me deu esta oportunidade. Quero seguir trabalhando, aprendendo, quero ser uma pessoa melhor. Quero que as crianças do Brasil me vejam não só como um jogador, mas também como uma grande pessoa”, concluiu.

A estreia do jogador deve demorar ainda algumas semanas para acontecer, já que além do aspecto físico (sua última partida foi no dia 18 de maio, na última rodada da liga espanhola), precisa resolver os trâmites burocráticos para obter o visto de trabalho no Brasil.

