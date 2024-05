Veterano da II Guerra Mundial se casará na Normandia no 80º aniversário do Desembarque

Aos 100 anos de idade, o veterano da Segunda Guerra Mundial Harold Terens encontrou o amor e se casará com Jeanne Swerlin, de 96 anos, na França, em uma cerimônia que coincidirá com o 80º aniversário do desembarque dos Aliados na Normandia - AFP