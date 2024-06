Veterano da II Guerra Mundial se casa na Normandia após comemorações do ‘Dia D’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/06/2024 - 14:31 Para compartilhar:

Pode ter sido uma longa espera, mas o veterano americano Harold Terens, de 100 anos, se casou neste sábado (8) com sua noiva, Jeanne Swerlin, de 96, no noroeste de França, perto das praias onde ocorreu o Desembarque na Normandia há 80 anos.

Ao som de “I will always love you”, de Whitney Houston, “Ave Maria” e gaita de foles, Terens e Swerlin disseram “sim” em Carentan-les-Marais diante de dezenas de convidados, alguns em uniforme militar.

“Esperei 96 anos para encontrar o homem certo e agora estou tendo um casamento que só uma rainha e um rei podem ter”, disse a noiva à AFP antes da cerimônia.

“Me sinto jovem de novo. É o melhor momento da minha vida”, afirmou Terens.

Com um terno azul claro, o veterano entrou no local da cerimônia sob aplausos de amigos e familiares, enquanto sua bisneta espalhava pétalas de flores pelo chão.

Vestido de rosa, Swerlin disse “Oui!” (“Sim”, em francês) quando o prefeito da cidade francesa, Jean-Pierre Lhonneur, perguntou-lhe se aceitava Terens como marido.

Os noivos, que moram em Boca Raton, na Flórida, se casaram depois das comemorações dos 80 ano do Desembarque dos aliados na Normandia, em 6 de junho.

– Um grande “sonhador” –

“Minha religião é o amor”, disse o veterano à AFP, garantindo que sempre ensinou sua família a “simplesmente amar”.

Seu filho, Bill Terens, disse que não sabia “se ele estaria vivo ou bem o suficiente para viajar” à França para as comemorações do Dia D, mas seu pai garantiu que e que queria “casar com Jeannie”.

“Todos nós pensamos que era um pouco maluco, mas voltamos para apoiá-lo e aqui estamos. Ele sempre foi um sonhador, sonha com grandes coisas e às vezes as consegue”, acrescentou Bill.

“Estamos muito honrados que o Sr. Terens tenha escolhido se casar aqui, em Carentan, onde em junho de 1944 ocorreu a união das tropas aliadas que desembarcaram nas praias de Utah e Omaha”, disse o prefeito.

As autoridades locais esperavam que o americano pudesse participar de um desfile de veteranos, mas seu filho contou que Harold viajaria a Paris para jantar com o presidente francês, Emmanuel Macron, e seu homólogo americano, Joe Biden.

Terens, que recebeu a mais alta distinção da França, a Legião de Honra, em 2019, foi homenageado na quinta-feira (6), juntamente a vários outros veteranos nos eventos de comemoração ao “Dia D”.

Após a Segunda Guerra Mundial, ele se casou com Thelma, sua primeira esposa, com quem teve três filhos. Três anos após a morte da companheira, conheceu Jeanne, que também era viúva e desde então não se separaram.

“Provavelmente sou a pessoa mais sortuda do mundo”, disse Terens à AFP no início de maio. “Eu tenho tudo. Tenho cem anos de idade e ainda estou vivo”.

